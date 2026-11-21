سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از ابتدای امسال تاکنون در مجموع ۲ هزار و ۷۱۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از ۲۷۹ مرکز شناسایی و جمع‌آوری شده است.

کشف و جمع آوری بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در خوزستان

کشف و جمع آوری بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید عبیداوی با اشاره به آخرین آمار عملکرد این شرکت تا اوایل آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در نیمه دوم سال جاری نیز ۸۸۴ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۰۱ مرکز جمع‌آوری شده است که بررسی میزان مصرف این تجهیزات نشان می‌دهد این تعداد دستگاه با توان مصرفی لحظه‌ای حدود ۲.۶۵ مگاوات، معادل مصرف برق مداوم ۶۰۰ تا۷۰۰ خانوار مسکونی را به شبکه تحمیل می‌کرده‌اند.

وی افزود: بخشی از این ماینرهای غیرمجاز در جریان اجرای مانورهای طرح "مهتاب" با عنوان مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق در سطح استان شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند. اجرای این طرح با هدف شناسایی و کاهش تلفات انرژی، برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز و صیانت از شبکه برق در مناطق مختلف استان ادامه دارد.

عبیداوی ادامه داد: بر اساس آمار عملکرد شرکت، از ابتدای سال جاری تاکنون نیز در مجموع ۲ هزار و ۷۱۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از ۲۷۹ مرکز شناسایی و جمع‌آوری شده است. این تعداد دستگاه با توان مصرفی بیش از۸.۱ مگاوات، به‌صورت شبانه‌روزی مصرفی معادل برق مورد نیاز یک شهرک بزرگ مسکونی داشته‌اند.

وی با تاکید بر پیامدهای فعالیت غیرمجاز ماینرها بر شبکه برق بیان کرد: فعالیت این دستگاه‌ها با مصرف بالای برق و ایجاد بار غیرمتعارف، فشار مضاعفی بر تجهیزات شبکه، به‌ویژه ترانسفورماتورهای توزیع، وارد می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز اضافه‌بار، آسیب به تجهیزات و اختلال در برق‌رسانی به مشترکان شود.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان همچنین با تاکید بر تداوم برنامه‌های نظارتی و عملیاتی برای شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، از مشترکان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا حراست ادارات توزیع برق در شهرستان‌ها اطلاع دهند تا با کشف و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز، از تضییع حقوق مشترکان و آسیب به زیرساخت‌های صنعت برق جلوگیری شود.