گروه جهادی امام‌رضایی شهرستان نجف‌آباد به بیش از ۶۰۰ نفر از اهالی روستای خونداب بخش مهردشت، خدمات رایگان پزشکی، بهداشتی و آموزشی ارائه کردند.

ارائه خدمات رایگان پزشکی و بهداشتی به ۶۰۰ نفر در روستای خوندابِ نجف‌آباد

ارائه خدمات رایگان پزشکی و بهداشتی به ۶۰۰ نفر در روستای خوندابِ نجف‌آباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول کانون سلامت خادمیاران رضوی شهرستان نجف آباد گفت: در این اردوی جهادی، خدماتی از جمله معاینات عمومی، پایش سلامت، شناسایی بیماری‌ها و ارجاع بیماران نیازمند به مراکز تخصصی انجام شد.

خانم اسماعیلی افزود: همچنین اعضای این گروه جهادی با ارائه آموزش‌های لازم در زمینه بهداشت فردی و محیطی، نکات مراقبتی و توصیه‌های ایمنی، برای ارتقای سطح آگاهی سلامت خانواده‌ها تلاش کردند.

مسئول کانون سلامت خادمیاران رضوی شهرستان نجف آباد گفت: کودکان و بانوان از جمله گروه‌های هدف این برنامه بودند که در کنار سایر اهالی روستا از خدمات رایگان درمانی و بهداشتی بهره‌مند شدند.

خانم اسماعیلی افزود: این اقدام با استقبال اهالی روستای خونداب همراه شد و در راستای محرومیت‌زدایی، توسعه خدمات سلامت و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق کم‌برخوردار به خدمات درمانی اجرا شد.