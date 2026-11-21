به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شرق مازندران، شهرستان گلوگاه، جایی که با فرارسیدن پاییز، باغ‌های انار به رنگ سرخ درآمده‌اند. انار بومی این منطقه که در میان اهالی با نام «کابدار» نیز شناخته می‌شود، یکی از محصولات شناخته‌شده گلوگاه است؛ میوه‌ای با طعمی ویژه که بخشی از خاطره و زندگی مردم این دیار را شکل می‌دهد.

با رسیدن پاییز، فصل برداشت انار در گلوگاه آغاز می‌شود؛ فصلی که باغ‌ها را پررنگ‌تر می‌کند و عطر و طعم انار را به خانه‌ها و بازار‌های محلی می‌آورد. اینجا انار، تنها یک محصول باغی نیست؛ بخشی از فرهنگ غذایی و معیشت خانواده‌هایی است که نسل‌به‌نسل با باغداری و فرآوری این میوه آشنا بوده‌اند.

باغداران محصول را برای مصرف تازه و تهیه فرآورده‌هایی مانند رب انار و ترشی آماده می‌کنند. بخشی از انار نیز به بازار‌های محلی و شهر‌های دیگر راه پیدا می‌کند.

انار کابدار گلوگاه، با طعم و پیشینه محلی خود، بخشی از ظرفیت کشاورزی و فرهنگی این شهرستان است. توجه به معرفی محصول، بهبود شیوه‌های فرآوری و فراهم‌کردن امکان بسته‌بندی مناسب می‌تواند به ارزش‌آفرینی بیشتر برای باغداران و تولیدکنندگان محلی کمک کند.

گزارش از علی اصغر فتوحی :