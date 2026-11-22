با شناسایی و ثبت مسیر‌های ایل‌راه استان مرکزی در سامانه ممنوعیت واگذاری اراضی از انسداد انها پیشگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با حضور روسای ادارات امور عشایرو واگذاری امور اراضی جهاد کشاورزی با هدف بررسی نقشه‌های ایل‌راه برای جلوگیری از انسداد مسیر‌های کوچ عشایر در استان مرکزی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

بنا بر اعلام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، در این نشست موضوع بررسی و بارگذاری نقشه‌های ایل‌راه در سامانه تخصیص به‌عنوان لایحه ممنوعیت واگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هدف از این اقدام، تعیین دقیق مسیر‌های ییلاق به قشلاق کوچ ایلات و عشایر در شهرستان‌های ساوه و زرندیه و لحاظ کردن آنها در طرح‌های واگذاری اراضی است.

با هدف حفاظت از حقوق عشایر و تسهیل تردد آنها، مقرر شد با شناسایی و ثبت این مسیر‌ها در سامانه‌های مربوطه، از واگذاری اراضی در محدوده ایل‌راه‌ها جلوگیری شود تا از انسداد مسیر‌های عبور و مرور عشایر جلوگیری شود.