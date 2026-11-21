تصادف زنجیره‌ای یک دستگاه تریلی با ۱۰ خودروی سواری و وانت در محور سلفچگان به قم، مقابل نیروگاه حرارتی، یک کشته و ۲۱ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این حادثه ساعت ۲۳:۴۵ شب گذشته به مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات اورژانس گزارش شد و با توجه به شدت و حجم تصادف، ۸ دستگاه آمبولانس، کارشناسان اورژانس و تیم فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند.

بر اساس گزارش کارشناسان اورژانس، این حادثه ۲۱ مصدوم داشت که دو نفر با درخواست عدم انتقال به بیمارستان و پس از دریافت اقدامات امدادی در محل، از انتقال خودداری کردند.

از دیگر مصدومان، ۱۰ نفر به بیمارستان نکویی، ۸ نفر به بیمارستان شهید بهشتی و یک نفر به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شدند.

در این حادثه، متاسفانه مردی حدود ۵۰ ساله نیز بر اثر شدت جراحات در محل جان باخت.