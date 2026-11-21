به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مرتضی احمدی گفت: دمای هوا تا اواسط هفته تغییرات محسوسی نخواهد داشت، اما در روز‌های پایانی هفته حدود سه درجه‌ای دمای بیشینه و صبحگاهی کاهش می‌یابد.

وی افزود: آسمان استان امروز عمدتاً صاف تا کمی ابری همراه با وزش ملایم باد در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود و در اواخر وقت نیز افزایش نسبی ابر را شاهد خواهیم بود.

همچنین طی ساعاتی از فردا آسمان استان همدان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود، اما از روز دوشنبه تا اواخر هفته شرایط جوی عمدتاً صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود.

آقای احمدی با بیان اینکه بعدازظهر روز دوشنبه سرعت وزش باد تا حدودی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: طی ساعاتی از روز چهارشنبه نیز وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق استان به‌ویژه نیمه شمالی دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به تغییرات دمایی روز‌های آینده گفت: برای امروز افزایش حدود دو درجه‌ای دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود و تا اواسط هفته نیز ثبات نسبی دمای بیشینه را خواهیم داشت و دمای صبحگاهی همچنان بالای صفر باقی خواهد ماند.