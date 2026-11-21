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بخش خیابانی سی و هشتمین جشنواره تئاتر استانی به میزبانی شهرستان میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب گفت: در سی و هشتمین جشنواره تئاتر استانی، هفت گروه در دو روز به اجرای نمایش پرداختند.
مصطفی کریمی زاده افزود: این جشنواره در دو بخش صحنه ایی و خیابانی در دو شهرستان بندرعباس و میناب برگزار میشود.
وی گفت: هم اکنون بخش صحنه ایی در بندرعباس درحال اجراست.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب گفت: روز دوشنبه ۲ آذر همزمان با برگزاری مراسم پایانی در بندرعباس، گروههای برتر هر دو بخش معرفی و از آنان تجلیل میشود.