مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی درباره وضعیت خدمت سربازی علیرضا بیرانوند با اشاره به کسب عنوان «مرد سال فوتبال آسیا» توسط این دروازه‌بان ملی‌پوش در سال ۲۰۲۶ ، گفت: تصمیم‌گیری در خصوص معافیت وی بر عهده ستاد کل نیرو‌های مسلح است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی درباره وضعیت خدمت سربازی علیرضا بیرانوند با اشاره به کسب عنوان «مرد سال فوتبال آسیا» توسط این دروازه‌بان ملی‌پوش در سال ۲۰۲۶، تأکید کرد تصمیم‌گیری در خصوص معافیت وی بر عهده ستاد کل نیرو‌های مسلح است.

حاتم احمدی افزود: در صورت موافقت ستاد کل نیرو‌های مسلح با معافیت ایشان، خدمت سربازی بیرانوند به پایان رسیده و وی از وضعیت سربازی جدا خواهد شد.