به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ هفته هنر‌های تجسمی ایران در رم، با افتتاح مجموعه نمایشگاه‌های پژواک ایران در گالری اکسپو ولی این شهر آغاز شد.

این مجموعه نمایشگاهی با حضور آثار هنرمندان ایرانی و ایتالیایی از سه نسل مختلف، حوزه‌هایی، چون نقاشی، خوشنویسی و معماری را در بر می‌گیرد و بستری برای نمایش و مقایسه تجربه‌های زیبایی‌شناختی دو فرهنگ فراهم کرده است.

در جریان افتتاح این رویداد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا نیز از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کرد و با هنرمندان و حاضران به گفت‌و‌گو و تبادل نظر پرداخت.

نمایشگاه پژواک ایران در گالری اکسپو ولی رم، واقع در عمارتی با قدمت حدود ۷۰۰ سال، برپا شده و پذیرای علاقه‌مندان است.

این رویداد با حمایت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا برگزار می‌شود و فرصتی برای آشنایی مخاطبان ایتالیایی با جلوه‌هایی از هنر معاصر ایران و آثار هنرمندان دو کشور فراهم می‌کند.