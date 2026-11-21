با آغاز هفته هنرهای تجسمی ایران در رم؛
گشایش نمایشگاه پژواک ایران
هفته هنرهای تجسمی ایران در رم، با افتتاح مجموعه نمایشگاههای پژواک ایران در گالری اکسپو ولی این شهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ هفته هنرهای تجسمی ایران در رم، با افتتاح مجموعه نمایشگاههای پژواک ایران در گالری اکسپو ولی این شهر آغاز شد.
این مجموعه نمایشگاهی با حضور آثار هنرمندان ایرانی و ایتالیایی از سه نسل مختلف، حوزههایی، چون نقاشی، خوشنویسی و معماری را در بر میگیرد و بستری برای نمایش و مقایسه تجربههای زیباییشناختی دو فرهنگ فراهم کرده است.
در جریان افتتاح این رویداد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا نیز از بخشهای مختلف نمایشگاه بازدید کرد و با هنرمندان و حاضران به گفتوگو و تبادل نظر پرداخت.
نمایشگاه پژواک ایران در گالری اکسپو ولی رم، واقع در عمارتی با قدمت حدود ۷۰۰ سال، برپا شده و پذیرای علاقهمندان است.
این رویداد با حمایت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا برگزار میشود و فرصتی برای آشنایی مخاطبان ایتالیایی با جلوههایی از هنر معاصر ایران و آثار هنرمندان دو کشور فراهم میکند.