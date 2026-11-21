فرمانده سپاه مقداد لشت نشا از اعزام ۳۸ دانش آموز دختر متوسطه اول و دوم از لشت نشا و خشکبیجار به مناسبت هفته بسیج، به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ پاسدار حمیدرضا یوسف پور گفت: ۳۸ دانش آموز دختر مقطع متوسطه اول و دوم از لشت نشا و خشکبیجار، امروز به مناسبت هفته بسیج، راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

وی افزود: این دانش آموزان به مدت ۵ روز، از یادمان‌های شلمچه، فتح المبین، کانال کمیل، چزابه، طلائیه، دهلاویه و پاسگاه زید، با هدف آشنایی با وقایع و رخداد‌های ۸ سال دفاع مقدس و رشادت‌های دلاور مردان سرزمین مان دیدن می‌کنند.