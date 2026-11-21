

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، در پی مطالبات مردمی درباره انتشار بوی نامطبوع از کشتارگاه بیرجند، کارگروهی با حضور دادستان مرکز خراسان جنوبی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط تشکیل شد و ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.



قاسمی، دادستان مرکز خراسان جنوبی، در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و حفظ سلامت شهروندان، خواستار رفع مشکلات موجود و رعایت کامل ضوابط و الزامات زیست محیطی و بهداشتی از سوی مسئولان کشتارگاه شد.



بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مسئولان کشتارگاه و دستگاه‌های متولی موظف شدند اقدامات اصلاحی و فنی لازم را برای رفع منشأ انتشار بوی نامطبوع و بهبود شرایط فعالیت این مجموعه در دستور کار قرار دهند.



همچنین برای رفع کامل مشکلات و ساماندهی وضعیت موجود تا پایان سال جاری به مسئولان این مجموعه مهلت داده شد.



دادستان مرکز خراسان جنوبی افزود: در صورت برطرف نشدن مشکلات و تداوم شرایط نامطلوب تا پایان مهلت تعیین شده، از ابتدای سال آینده از ادامه فعالیت کشتارگاه جلوگیری و اقدامات قانونی لازم برای توقف فعالیت آن انجام خواهد شد.



این تصمیم با هدف پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی، صیانت از حقوق عامه و پاسخگویی به مطالبات شهروندان اتخاذ شده است و روند اجرای تعهدات و اقدامات اصلاحی کشتارگاه از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهد شد.



