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دادستان مرکز خراسان جنوبی گفت: کشتارگاه بیرجند تا پایان سال جاری برای رفع مشکلات زیست محیطی و بوی نامطبوع ناشی از فعالیت این مجموعه فرصت دارد و در صورت برطرف نشدن مشکلات، فعالیت آن از ابتدای سال آینده متوقف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، در پی مطالبات مردمی درباره انتشار بوی نامطبوع از کشتارگاه بیرجند، کارگروهی با حضور دادستان مرکز خراسان جنوبی و مسئولان دستگاههای اجرایی و نظارتی مرتبط تشکیل شد و ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
قاسمی، دادستان مرکز خراسان جنوبی، در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و حفظ سلامت شهروندان، خواستار رفع مشکلات موجود و رعایت کامل ضوابط و الزامات زیست محیطی و بهداشتی از سوی مسئولان کشتارگاه شد.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مسئولان کشتارگاه و دستگاههای متولی موظف شدند اقدامات اصلاحی و فنی لازم را برای رفع منشأ انتشار بوی نامطبوع و بهبود شرایط فعالیت این مجموعه در دستور کار قرار دهند.
همچنین برای رفع کامل مشکلات و ساماندهی وضعیت موجود تا پایان سال جاری به مسئولان این مجموعه مهلت داده شد.
دادستان مرکز خراسان جنوبی افزود: در صورت برطرف نشدن مشکلات و تداوم شرایط نامطلوب تا پایان مهلت تعیین شده، از ابتدای سال آینده از ادامه فعالیت کشتارگاه جلوگیری و اقدامات قانونی لازم برای توقف فعالیت آن انجام خواهد شد.
این تصمیم با هدف پیشگیری از آلودگیهای زیست محیطی، صیانت از حقوق عامه و پاسخگویی به مطالبات شهروندان اتخاذ شده است و روند اجرای تعهدات و اقدامات اصلاحی کشتارگاه از سوی دستگاههای مسئول پیگیری خواهد شد.