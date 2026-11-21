به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ گردآورنده کتاب جغرافیای شهر دستگرد، در آیین رونمایی از این کتاب گفت: کتاب جغرافیای شهر دستگرد به قلم جعفر شعرباف و با همکاری انتشارات متخصصان به چاپ رسیده است و در ۱۵ فصل، بخشی از تاریخ، هویت، فرهنگ و ظرفیت‌های این شهر را روایت می‌کند.

حسین سعادتیان افزود: در مرحله اول ۵۰ نسخه از این کتاب به چاپ رسیده که هدف از تدوین آن، ثبت و معرفی قدمت شهر دستگرد، آثار تاریخی، بنا‌های قدیمی، مساجد، تکایا، پارک‌ها و جلوه‌های فرهنگی و اجتماعی این شهر بوده است.

وی با اشاره به پیشینه صنایع و هنر‌های سنتی دستگرد گفت: در این کتاب به سابقه قالی‌بافی، گلیم‌بافی و دیگر هنر‌های بومی شهر پرداخته شده و همچنین وضعیت منابع آبی، قنات‌ها، چشمه‌ها و نقش آنها در رونق کشاورزی و زندگی مردم در گذشته مورد توجه قرار گرفته است.