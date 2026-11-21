پنج ورزشکار خراسان رضوی در دو بخش دختران و پسران در پانزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی اسکواش ایران جونیورز به میزبانی تهران حضور دارند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، پانزدهمین دوره این رقابت‌ها از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه در مجموعه‌های ورزشی انقلاب و حیدرنیا تهران برگزار شد.

امیرحسین رضایی، پارسا فلاح، سیدمحمدجعفر حسینی و کیانوش گلمکانی در بخش پسران و ارنیکا کامرانی‌فر در بخش دختران، نمایندگان خراسان رضوی در این دوره از مسابقات هستند.

این رقابت‌ها در پنج رده سنی کمتر از ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷ و ۱۹ سال دختران و پسران برگزار می‌شود و فرصتی برای رقابت، کسب تجربه و ارتقای سطح فنی بازیکنان رده‌های پایه فراهم می‌کند.