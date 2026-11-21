به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی فرمانداری شوشتر اعلام کرد: تمرینات تاکتیکی نیرو‌های مسلح امروز شنبه ۳۰ آبان‌ماه در منطقه در حال اجراست.

این اطلاعیه افزود: بر اساس این اطلاعیه، صدا‌های احتمالی انفجار یا شلیک در سطح شهرستان مربوط به این تمرینات بوده و با رعایت ضوابط و استاندارد‌های ایمنی انجام می‌شود.

طی ماه‌های اخیر با اعلام مسئولان مربوطه در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح در دزفول، شوشتر و اهواز انجام شده است.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار دارد.