به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این نیکوکار اصفهانی، این کمک را با هدف آزادی زندانیان بدهکار و جلوگیری از آسیب به خانواده‌های آنان اهدا کرد.

مدیرعامل ستاد مردمی دیه استان اصفهان گفت: وی در پیامی به ستاد دیه، با اشاره به شرایط دشوار معیشتی مردم، بر ضرورت همدلی و دستگیری از نیازمندان تأکید کرده و نوشته است: اکنون زمان کمک و یاری‌رساندن است.

اسدلله گرجی‌زاده افزود: این خیر نیک‌اندیش رسیدگی به احوال دیگران را از ویژگی‌های یک مسلمان دانسته و درباره انگیزه خود از این اقدام گفته است: در این زمانه، شایسته نیست خانواده‌ای به‌خاطر در بند بودن ولی و سرپرست خود، دچار آسیب‌های اجتماعی و روانی شودو بر این اساس و به سفارش بزرگان دین، تصمیم به این وظیفه انسانی گرفتم تا با کمک به آزادی این عزیزان، با تحکیم بنیان خانواده‌ها، موجبات خوشحالی آنها نیز فراهم شود.

مدیرعامل ستاد مردمی دیه استان اصفهان همچنین با قدردانی از این اقدام گفت: با این کمک ۱۰ میلیارد تومانی، زمینه آزادی ۴۴ زندانی جرائم غیرعمد که به دلیل بدهی مالی در زندان بودند، فراهم شد.