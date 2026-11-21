بزرگداشت آیت‌الله وحید خراسانی در هرمز

امام جمعه هرمز گفت: آیت‌الله وحید خراسانی در کنار فقاهت، در عرصه تبلیغ دین و احیای شعائر اهل بیت (ع) نیز فعال بود و اهتمام ویژه‌ای به برگزاری مراسم‌های فاطمیه داشت.