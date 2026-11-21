پخش زنده
امروز: -
امام جمعه هرمز گفت: آیتالله وحید خراسانی در کنار فقاهت، در عرصه تبلیغ دین و احیای شعائر اهل بیت (ع) نیز فعال بود و اهتمام ویژهای به برگزاری مراسمهای فاطمیه داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجتالاسلام والمسلمین علی نجاتیزاده در مراسم بزرگداشت آیتالله وحید خراسانی در مسجد جامع جزیره هرمز افزود: ایشان در مقاطع مختلف همچون دفاع مقدس با حضور در جبههها برای رزمندگان سخنرانی و همواره از رهبری و نظام حمایت میکرد.
تلاوت قرآن، مرثیه سرایی و مداحی از برنامههای این مراسم بود.
بیشتر بخوانید: برگزاری مراسم بزرگداشت آیتالله وحید خراسانی در حاجیآباد