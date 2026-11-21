کشف محموله ۷۰۰ میلیون تومانی سیگار قاچاق در پاتاوه
فرمانده انتظامی شهرستان دنا از کشف ۱۳۷ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش بیش ۷۰۰ میلیون تومان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ سرهنگ زمانی فرمانده انتظامی شهرستان دنا گفت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد با فعالیتهای غیرقانونی، مأموران پاسگاه پاتاوه حین کنترل خودروهای عبوری در محور یاسوج - اصفهان از یک دستگاه خودروی پژو پارس ۱۳۷ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون تومان کشف کردند.
سرهنگ زمانی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.