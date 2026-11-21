به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید طیفوری در مراسم اختتامیه سرشماری ثبتی مبنا در رشت، با اشاره به نظارت‌های میدانی و آگاهی از جزئیات اجرای طرح، گفت: نیرو‌های اجرایی در جریان مراجعه به خانوار‌ها با شرایط و افراد متفاوتی روبه‌رو بودند و لازم بود متناسب با شرایط هر خانوار، انعطاف و مهارت ارتباطی لازم را داشته باشند و در این مسیر، همراهی مردم بسیار خوب بود و بسیاری از شهروندان با صمیمیت از نیرو‌های جوان سرشماری استقبال کردند و به پرسش‌های آنان پاسخ دادند.

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان افزود: همراهی عوامل پشتیبانی، تأمین خودرو و امکانات مورد نیاز و همچنین فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی، نقش مؤثری در اجرای بهتر این طرح داشت.

وی مدیریت بانوان در بخش‌های مختلف سرشماری شهرستان رشت را از ویژگی‌های برجسته این تجربه دانست و افزود: بخش عمده مجموعه مدیریتی و کارشناسی این ستاد را بانوان تشکیل می‌دادند و مدیریت و هدایت بخش‌هایی از طرح نیز با مسئولیت آنان انجام شد.

فرماندار رشت هم در این مراسم گفت: اجرای این طرح با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و ضرورت تعامل با اقشار مختلف جامعه، نیازمند تلاش، هماهنگی و پیگیری مستمر مجموعه عوامل اجرایی بود.

سیداسماعیل میرغضنفری با اشاره به تجربه مواجهه با دیدگاه‌ها و نگرش‌های متفاوت شهروندان در جریان اجرای سرشماری، افزود: یکی از موضوعات قابل توجه در این فرایند، نگرانی برخی مردم درباره علت جمع‌آوری اطلاعات و نحوه استفاده از داده‌های آماری بود؛ موضوعی که ضرورت اطلاع‌رسانی و تبیین اهداف سرشماری را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاعات دقیق آماری در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری ها، گفت: هدف از جمع‌آوری اطلاعات، شناخت دقیق‌تر وضعیت جامعه، خانوار‌ها و شرایط اقتصادی است تا زمینه برنامه‌ریزی مناسب‌تر و ارائه خدمات متناسب با نیاز‌های مردم فراهم شود.