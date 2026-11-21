نماینده ولی‌فقیه در لرستان در دیدار جمعی از بسیجیان و نیروهای مسلح استان گفت:بسیج جان‌فدای ملت ایران و امید مستضعفان است و بسیجی جان می‌دهد تا دین ،مکتب و پرچم پر افتخار ایران اسلامی باقی بماند



به گزارش فرماندهان، بسیجیان و نیروهای مسلح استان لرستان امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ ، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد، دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛به مناسبت هفته بسیج، جمعی از



حجت‌الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی در این دیدار با گرامی‌داشت هفته بسیج و معرفی بسیج به عنوان جان‌فدای ملت ایران و امید مستضعفان گفت:بسیجی جان می‌دهد تا دین ،مکتب و پرچم پر افتخار ایران اسلامی باقی بماند.



نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه خداباوری و خودباوری در تفکر بسیجی یک اصل مهم است، افزود: امروز با همین تفکر و اصل بسیج ایران اسلامی در چشم جهانیان عزیز شده است.





وی بر تقویت نهادهای بسیجی تأکیدکرد و افزود: فردای بسبج با تفکر و امکانات، برنامه‌ها و اقدامات ما باید حرکت رو به تحول و کمال باشد.



در این دیدار سردار نعمت‌الله باقری فرمانده سپاه حضرت اباالفضل(ع) استان لرستان و جمعی از فرماندهان و مسئولان سپاه استان حضور داشتند.





