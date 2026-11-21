فرماندهی انتظامی خوزستان از کشف ۲۲۳ قبضه سلاح غیر مجاز خبر داد و گفت: در این عملیات ۱۴۴ متهم و عامل نگهداری سلاح دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار محمود میرفیضی گفت: ماموران انتظامی، طی چندین عملیات هماهنگ پلیسی در نشانگاه‌های آلوده به سلاح و مهمات، موفق شدند تعداد ۲۲۳ قبضه سلاح غیرمجاز را کشف کنند.

وی افزود: سلاح‌های کشف‌شده شامل ۷۰ قبضه سلاح جنگی و ۱۵۳ قبضه سلاح شکاری بوده و در این رابطه ۳۳۰۷ فشنگ مربوطه نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان خوزستان اظهار داشت: در این چند عملیات موفق پلیسی، تعداد ۱۴۴ متهم و عامل نگهداری سلاح دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار میرفیضی تصریح کرد: این اقدام در ادامه طرح‌های پیشگیرانه و مقابله با قاچاق و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات در استان خوزستان انجام شده و فرماندهی انتظامی استان با جدیت تمام، برخورد با مخلان امنیت و دارندگان سلاح غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داده است.