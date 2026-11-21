نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: انسان معاصر با وجود پیشرفت‌های گسترده علمی، صنعتی و برخورداری از امکانات رفاهی، هنوز هدف زندگی خود را نمی‌داند در حالی که فرهنگ توحیدی و بندگی خداوند، مسیر نجات انسان از سرگردانی و بی‌هدفی است.



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به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، آیت‌الله عبادی در نشست شورای فرهنگ عمومی با تأکید بر ضرورت توجه به فرهنگ توحیدی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی افزود: فرهنگ متعالی توحیدی، کلید حل مشکلات جامعه بشری است و اگر انسان در مسیر درست بندگی و حق‌پرستی قرار گیرد، بسیاری از آسیب‌ها و نابسامانی‌های فردی و اجتماعی برطرف خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت حضور منظم و شخصی اعضا در جلسات شورای فرهنگ عمومی گفت: مصوبات این شورا نباید روی کاغذ باقی بماند و اعضا باید اجرای آنها را پیگیری و در صورت اجرا نشدن، مطالبه‌گری کنند.





هاشمی با تبریک هفته بسیج، شورای فرهنگ عمومی را از شورا‌های مهم خراسان جنوبی و شهرستان‌ها دانست و بر ضرورت برگزاری منظم جلسات و مشارکت فعال اعضا تأکید کرد.





وی با اشاره به حضور جوانان در برنامه‌های فرهنگی از جمله اجتماعات جان‌فدا، برنامه‌های دهه فاطمیه و مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام افزود: این ظرفیت‌ها و حضور ارزشمند جوانان باید به درستی دیده و اطلاع رسانی شود.





استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی در جامعه است، گفت: برجسته سازی فعالیت‌ها و دستاورد‌های فرهنگی و اجتماعی، نقش مهمی در تقویت امید در جامعه دارد.





هاشمی همچنین بر ضرورت تولید محتوای فرهنگی متناسب با نیاز جامعه در فضای مجازی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به فعالیت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی جوانان شد.





فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی نیز با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی محلات، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و گروه‌های فعال فرهنگی را ضروری دانست.





سردار بهروز با تبریک هفته بسیج گفت: فرهنگ با باورها، اعتقادات و ارزش‌های جامعه پیوند خورده است و برای صیانت از آن باید اقدامات مؤثر و برنامه ریزی شده انجام شود.





وی با اشاره به ارتباط بخشی از آسیب‌های اجتماعی با تضعیف باور‌ها افزود: برای حل مسائل فرهنگی باید از ظرفیت‌های موجود در سطح محلات به‌صورت هدفمند استفاده کرد.





فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) مسجد، مدرسه، امام جماعت، پایگاه‌های مقاومت بسیج، جمعیت هلال‌احمر و هیئت‌های مذهبی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی محلات برشمرد و گفت: با ایجاد شبکه ارتباطی و همراهی این مجموعه‌ها می‌توان برای شناسایی و رفع مسائل فرهنگی هر محله برنامه‌ریزی کرد.





سردار بهروز، موازی‌کاری و فعالیت‌های پراکنده را از موانع اثربخشی برنامه‌های فرهنگی دانست و افزود: صرف هزینه بدون برنامه‌ریزی، هماهنگی و شبکه‌سازی، نتایج مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.



وی همچنین بر ضرورت توجه به تنوع اجتماعی و پرهیز از نگاه سیاسی به باور‌ها و اعتقادات دینی تأکید کرد.





در نخستین مجمع شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی، حاضران نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره مسائل فرهنگی استان و راهکار‌های ارتقای فعالیت‌های فرهنگی ارائه کردند.