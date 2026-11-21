به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: از مجموع حوادث ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۲۹ آبان ۱۴۰۵، چهار حادثه مربوط به سوانح جاده‌ای و دو مورد نیز مربوط به ارائه خدمات حضوری به مراجعان بوده است.

محسن مؤمنی افزود: در این حوادث ۱۵ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، ۶ نفر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز خدمات درمان سرپایی دریافت کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به مشارکت پایگاه‌های امداد و نجات در عملیات‌های امدادرسانی گفت: پایگاه‌های ابوزیدآباد آران و بیدگل، ظفرقند اردستان، امین‌آباد شهرضا، کرکوند مبارکه، ابیازن نطنز و شهید غزنوی گلپایگان در این عملیات‌ها مشارکت داشتند.

مؤمنی با تأکید بر آمادگی نیرو‌های امدادی هلال احمر استان برای خدمت‌رسانی در حوادث و سوانح، از تلاش امدادگران در ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان قدردانی کرد.