مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین‌زهرا از قلع‌وقمع یک مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۵ هزار مترمربع در اراضی کشاورزی سگزآباد و بازگشت زمین به چرخه تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، حسن خلیلی گفت: این تغییر کاربری غیرمجاز شامل گودبرداری بود که با حضور کارکنان امور اراضی شهرستان، یگان حفاظت امور اراضی استان، نماینده دادگاه بوئین‌زهرا، کلانتری و شهرداری سگزآباد، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قلع‌وقمع شد.

وی افزود:با اجرای این اقدام، ۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید بازگشت.