روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فرودگاه بین‌المللی کیش در هفته گذشته با ثبت ۱۹۲ پرواز ورودی و خروجی، جابه‌جایی ۱۷ هزار و ۸۵۴ مسافر را در مسیر‌های هوایی ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار، هفته گذشته در مجموع ۹۶ پرواز ورودی و ۹۶ پرواز خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شد.

در این مدت، ۹ هزار و ۲۵۸ مسافر با پرواز‌های ورودی به کیش سفر کردند و ۸ هزار و ۵۹۶ مسافر نیز با پرواز‌های خروجی، جزیره را ترک کردند.

شرکت هواپیمایی کیش با انجام ۲۸ پرواز شامل ۱۴ پرواز ورودی و ۱۴ پرواز خروجی، بیشترین تعداد پرواز را در این بازه زمانی به خود اختصاص داد.

بر اساس آمار، در بخش پرواز‌های بین‌المللی نیز شرکت هواپیمایی کاسپین با انجام یک پرواز ورودی و یک پرواز خروجی، در مجموع ۱۴۲ مسافر را جابه‌جا کرد و از این تعداد، ۱۰۱ نفر ورودی و ۴۱ نفر خروجی بودند.