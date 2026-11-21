فصل چهارم برنامه تلویزیونی «دیسان‌شو» از امروز با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری کردستان، از عمارت تاریخی خسروآباد سنندج روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، روایت شبانه فرهنگ و هنر کردستان در قاب تلویزیون، با فصل چهارم «دیسان‌شو» ادامه پیدا می‌کند.

برنامه‌ای که پس از تجربه برنامه‌های خاطره‌انگیزی همچون «شب‌بخیر کردستان»، «چهل‌چراغ» و «چریکه‌شو»، این‌بار از عمارت تاریخی خسروآباد سنندج میزبان مخاطبان است.

معرفی جاذبه‌های گردشگری، گفت‌و‌گو با چهره‌های شاخص و بازتاب ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، محور‌های اصلی این برنامه است.

دیسان‌شو» در فصل جدید، با پخش در شب‌های زوج، فرصتی برای معرفی داشته‌های تاریخی و فرهنگی کردستان و پیوند دوباره مخاطبان با برنامه‌های شبانه تلویزیون فراهم می‌کند.