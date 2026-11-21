مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران حوزه خودروسازی با جدیت و به‌صورت همه‌جانبه دنبال می‌شود و وزارت صمت توسعه خطوط تولید قطعات خودرو را به‌طور ویژه در دستور کار دارد.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ طهمورث لاهوتی اشکوری، در مراسم افتتاح خط تولید فرمان برقی شرکت «بنیان صنعت اول» در شهرک صنعتی بهارستان البرز، با اعتبار بیش از ۳ میلیون دلار و اشتغال ۳۵۰ نفر، افزود: یکی از مهم‌ترین مواردی که وزارت صمت و سازمان‌های حوزه‌ای تابعه با جدیت دنبال می‌کنند، کمک به جریان توسعه‌ای در داخل تولیدات کشور است.

او با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی از حیث تأثیر بر اقتصاد کلان و رفع نیاز‌های عمومی مردم گفت: با این نگاه، موضوع خط تولید قطعات محصول نهایی خودروساز‌ها از جمله خطوط تولید حائز اهمیت است که توسعه آن به‌صورت ویژه دنبال می‌شود.

لاهوتی اشکوری ادامه داد: امروز در مجموعه اتحاد موتور و واحد‌های تولیدی زیرمجموعه آن حضور یافتیم و خط تولید فرمان برقی رونمایی و افتتاح شد. امیدواریم با ارتقای سطح فناوری و دانش محصولات خودروسازی، هم به لحاظ ارتقای کیفی و هم در زمینه خودکفایی، دستاورد‌های بهتری کسب کنیم.

او تأکید کرد: حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه باید به‌صورت جدی و همه‌جانبه دنبال شود و وزارت صمت این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند؛ امیدواریم این امر منجر به اتفاقات مهم و مبارکی در کشور شود.