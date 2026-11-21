سرپرست دفتر امور خاک کشاورزی از اجرای برنامه ملی توسعه ظرفیت‌های تخصصی قضایی برای حفاظت از خاک‌های کشاورزی خبر داد و گفت: با همکاری قوه قضائیه، ضابطان قضایی آموزش‌دیده و شعب تخصصی رسیدگی به جرائم مرتبط با تخریب و آلودگی خاک توسعه می‌یابد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سیداسماعیل صالحی با تأکید بر اهمیت حفاظت از خاک در تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید کشاورزی افزود: حفاظت از خاک به‌عنوان سرمایه ملی و بین‌نسلی، نیازمند نظارت مؤثر، پیشگیری از تخلفات و برخورد قانونی و بازدارنده با عوامل تخریب و آلودگی است.

او گفت: این برنامه با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دستگاه‌های قضایی و اجرایی استان‌ها و در چارچوب مواد ۲۲ و ۲۳ قانون حفاظت از خاک و ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی آن دنبال می‌شود.

صالحی با اشاره به محور‌های اجرایی این برنامه افزود: انتخاب و معرفی ضابطان قضایی واجد شرایط و پیگیری ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرائم مرتبط با حفاظت از خاک، از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی‌شده است که با همکاری دادگستری‌های استان‌ها و سازمان‌های جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

سرپرست دفتر امور خاک کشاورزی تصریح کرد: به‌کارگیری ضابطان آموزش‌دیده و توسعه شعب تخصصی قضایی، شناسایی و مستندسازی تخلفات را دقیق‌تر می‌کند و زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد مؤثرتر با عوامل تخریب و آلودگی خاک را فراهم می‌آورد.

او هدف از اجرای این برنامه را ایجاد نظامی هماهنگ و تخصص‌محور برای پیشگیری، نظارت و پیگیری قانونی تخلفات دانست و تأکید کرد: تقویت پشتوانه قضایی قانون حفاظت از خاک، گامی اساسی برای صیانت از امنیت غذایی، پایداری کشاورزی و حقوق نسل‌های آینده است.