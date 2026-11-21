آغاز مانور سراسری شرکت برق باهدف پایداری شبکه برق دراستان
مانور طرح ملی سامان با هدف آمادگی در برابر شرایط جوی و پایداری شبکه برق همزمان با سراسر کشور در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، حسین عادلینسب، معاون بهرهبرداری شرکت توزیع برق، گفت: شرکت توزیع برق با هدف پیشگیری از اختلالات احتمالی در شبکه و تضمین پایداری جریان برق، مانور طرح ملی سامان را همزمان با سراسر کشور آغاز کرد. عادلینسب افزود: این عملیات پیشگیرانه با هدف آمادگی حداکثری در برابر شرایط جوی و پایداری شبکه در حال اجرا است. وی افزود: در این راستا، ۳۶ گروه عملیاتی در ۳۰ نقطه استان مستقر شدهاند و با بهرهگیری از ظرفیت ۱۱۴ نیرو و ۵۰ خودروی سبک و سنگین، عملیات ایمنسازی و پایداری شبکه را دنبال میکنند.