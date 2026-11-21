

عادلی‌نسب افزود: این عملیات پیشگیرانه با هدف آمادگی حداکثری در برابر شرایط جوی و پایداری شبکه در حال اجرا است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، حسین عادلی‌نسب، معاون بهره‌برداری شرکت توزیع برق، گفت: شرکت توزیع برق با هدف پیشگیری از اختلالات احتمالی در شبکه و تضمین پایداری جریان برق، مانور طرح ملی سامان را هم‌زمان با سراسر کشور آغاز کرد.عادلی‌نسب افزود: این عملیات پیشگیرانه با هدف آمادگی حداکثری در برابر شرایط جوی و پایداری شبکه در حال اجرا است.

وی افزود: در این راستا، ۳۶ گروه عملیاتی در ۳۰ نقطه استان مستقر شده‌اند و با بهره‌گیری از ظرفیت ۱۱۴ نیرو و ۵۰ خودروی سبک و سنگین، عملیات ایمن‌سازی و پایداری شبکه را دنبال می‌کنند.