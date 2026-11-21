وی با بیان اینکه منابع تامین گاز ما محدود است خاطرنشان کرد: متاسفانه کشور ما جزو پرمصرف‌ترین‌های انرژی در سطح دنیا بوده و بر اساس تحقیقات ایران چهار برابر کشور‌های اروپایی و هفت برابر چین گاز مصرف می‌کند. داشتن صداقت با مردم همواره نتایج مثبتی داشته است و در شرایط جنگی که کشورمان در آن قرار دارد همراهی مردم برای مصرف بهینه و مدیریت مصرف ظرفیت بزرگی به شمار می‌آید.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با تبیین وضعیت مصرف گاز در این استان بیان کرد:در سال گذشته میانگین مصرف ۳۰۸ میلیون متر مکعب در روز بود که با همکاری مردم در مدیریت مصرف نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش داشت. آذربایجان شرقی از نظر وسعت، صنعت و جمعیت جزو پنج استان اول کشور بوده و میانگین گاز مورد نیاز روزانه صنایع و بخش خانگی این استان برابر با ۵۲ میلیون متر مکعب در روز است.

وی به نقشه مصرف گاز در تولید برق نیز اشاره کرد و افزود: به ازای هر مگاوا تولید برق، نزدیک ۳۶۰۰ متر مکعب گاز مصرف می‌شود و می‌توان گفت نزدیک به ۸۰ درصد تولید برق به گاز وابسته است بنابراین مدیریت در مصرف گاز به تولید برق کمک خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی اقدام به قطع گاز باغ ویلا‌ها را از جمله اقدامات در راستای مدیریت مصرف بر شمرد.

شیخی همچنین از مصرف ۲.۵ میلیون متر مکعب گاز در ایستگاه‌های گاز خبر داد و گفت: سی‌ان‌جی‌ها خط قرمز ما در شرایط کنونی بنزین هستند. شرکت ملی گاز علاوه بر تامین رایگان گاز سی‌ان‌جی‌ها، کارمزد اضافه‌ای هم به جایگاه داران می‌دهد که مردم به استفاده از گاز ترغیب شوند.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی تعداد مشترکان خانگی در استان آذربایجان شرقی را نزدیک به یک میلیون و نهصد هزار مشترک عنوان کرد که به لحاظ پلکان مصرف گاز ۸ درصد مصرف کنندگان در پله دوم، سه درصد پله سوم و ۰.۵ درصد در پله چهارم که بیشترین مبلغ گاز‌ها با نرخ صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند مابقی مشترکان در پله اول قرار دارند.