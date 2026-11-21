معاون برنامه ریزی سازمان شیلات با اشاره به اهمیت بکارگیری روش‌های نوین و فناورانه در توسعه فعالیت‌های شیلاتی تصریح کرد: شیلات ایران از لحاظ تولید در رده ۲۷ جهان قرار دارد، اما این جایگاه با توجه به ظرفیت‌های کشور می‌تواند ارتقاء یابد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عیسی گلشاهی با تاکید بر اینکه پیشرفت و گسترش فعالیت‌های شیلات وابسته به روش‌های نوین و فناوری‌های مناسب است، تصریح کرد: برای ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد دریامحور لازم است که تمام فرایند‌های مرتبط با تولید با فناوری‌های نوین تلفیق شود، چراکه در صورت نبود پردازش‌های فناورانه در عرصه تولید امکان قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش تولیدات را نخواهیم داشت.

گلشاهی با بیان اینکه تولیدات شیلاتی ایران در آسیا در رده ۱۲ و در سطح جهان در جایگاه ۲۷ قرار دارد، فراهم بودن زیرساخت‌ها برای تولید هرچه بیشتر را ضروری خواند و گفت: در اختیار داشتن موهبت‌هایی مانند هزاران کیلومتر ساحل در جنوب و شمال کشور برای پیشرفت در این صنعت کافی نیست و لازم است قبل از شروع تولید، بسترسازی و زیرساخت‌های لازم برای استفاده از چنین منابعی در دستور کار قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی سازمان شیلات بخش خصوصی را در بکارگیری روش‌های نوین پیشتاز توصیف کرد و گفت: با وجود تحریم ها، ارتباطات بین المللی و انتقال دانش به سرعت انجام می‌شود و دانشگاهیان و بخش خصوصی در انتقال فناوری‌ها و دانش روز فعالیت مستمر دارند.