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به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی کشور صبح امروز، ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، به میزبانی هیئت دوومیدانی استان سمنان و در منطقه گردشگری چشمه‌علی دامغان برگزار شد و ورزشکاران در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند.

در بخش تیمی نیز تهران قهرمان شد و تیم‌های مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

جوانان خراسان رضوی روی سکوی اول ایستادند، رقابت در بخش جوانان دختر نزدیک بود و سکو‌های اول تا سوم بین تیم‌های مختلف تقسیم شد. در این رده سنی که مسابقه در مسافت ۶ کیلومتر برگزار شد، مبینا خیاط از خراسان رضوی عنوان قهرمانی را به دست آورد و آتنا قره‌باغی از همدان و آتوسا آتش‌بجان از کرمانشاه به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند.

در رده بندی تیمی نیز سکوی اولی به خراسان رضوی رسید و تیم‌های تهران و کرمانشاه به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

جام قهرمانی بزرگسالان هم به خراسان رضوی رسید و در رده سنی بزرگسالان که در مسافت ۱۰ کیلومتر برگزار شد، پریسا عرب از تهران به عنوان نفر اول از خط پایان گذشت و قهرمان شد. سمیرا خداترس از خراسان رضوی در جایگاه دوم قرار گرفت و مهتاب فخرایی از البرز نیز روی سکوی سوم ایستاد.

در این بخش نیز خراسان رضوی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و تیم‌های البرز و تهران به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.