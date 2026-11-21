به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در اجتماع ۲۶۵شب، مازندرانی متحد بار دیگر با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت و بر ایستادگی برمقابله بر دشمنان تا تحقق اهداف تاکید کردند.

شب میدانداری مردم در تجمعات شبانه، پیام آور وفاداری مردم به انقلاب اسلامی است.

همچنین بیش از ۹ ماه است که مردم شعر حماسه و ایستادگی برای وطن سرداده‌اند و هر شب باشکوه‌تر از شب‌های قبل برای صیانت از ایران اسلامی در خیابان‌ها و میادین حضور بهم می‌رسانند.