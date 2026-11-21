فرماندار اصلاندوز:

ماهیت پهپاد پیدا شده در حال بررسی است

فرماندار اصلاندوزِ اردبیل از کشف یک فروند پهپاد سقوط کرده در این شهرستان خبر داد و گفت: ماهیت، نوع، مالکیت و علت سقوط آن در دست بررسی است.