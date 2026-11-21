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فرماندار اصلاندوزِ اردبیل از کشف یک فروند پهپاد سقوط کرده در این شهرستان خبر داد و گفت: ماهیت، نوع، مالکیت و علت سقوط آن در دست بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، یاسر ندایی اظهار کرد: رسانههای محلی از کشف یک فروند پهپاد در اراضی تابعه اصلاندوز خبر دادند.
وی افزود: بررسیهای اولیه از احتمال دستساز بودن این پرنده حکایت دارد.
فرماندار اصلاندوز ادامه داد: گفته میشود پهپاد پس از برخورد با اتصالات جریان برق فشارقوی سقوط کرده است.
شهرستان اصلاندوز در شمال استان اردبیل و در همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده است.