حضور پنج وزیر در نشستهای این هفته کمیسیونهای مجلس
وزرای «کشور»، «نیرو»، «راه و شهرسازی»، «آموزش و پرورش»، «جهاد کشاورزی» و نیز سرپرست وزارت نفت، دادستان کل کشور و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستهای این هفته کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی حضور خواهند یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
وزرای «کشور»، «نیرو»، «راه و شهرسازی»، «آموزش و پرورش»، «جهاد کشاورزی» و نیز سرپرست وزارت نفت، دادستان کل کشور و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست های این هفته کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور خواهند یافت.
موارد زیر در دستورکار نشست های این هفته کمیسیونهای مجلس قرار دارد:
کمیسیون اصل ۹۰
بررسی موضوع بهره وری و خودکفایی پایدار محصولات اساسی کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی
بررسی موضوع نظارت بر تکالیف صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور وزیر آموزش و پرورش
کمیسیون صنایع و معادن
بررسی موضوع تامین انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی و نیز جبران خسارات وارده به آنها با حضور سرپرست وزارت نفت
کمیسیون عمران
بررسی وضعیت سیاستهای کلی نظام در بخش آب با حضور وزیر نیرو
بررسی آخرین وضعیت بخشهای مسکن و نیز حمل و نقل با حضور وزیر راه وشهرسازی
کمیسیون فرهنگی
بررسی موضوع حمایت از کانون خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با حضور وزرای «کشور» و «آموزش و پرورش» و همچنین دادستان کل کشور و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی