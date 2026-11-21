وزرای «کشور»، «نیرو»، «راه و شهرسازی»، «آموزش و پرورش»، «جهاد کشاورزی» و نیز سرپرست وزارت نفت، دادستان کل کشور و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست‌های این هفته کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حضور خواهند یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزرای «کشور»، «نیرو»، «راه و شهرسازی»، «آموزش و پرورش»، «جهاد کشاورزی» و نیز سرپرست وزارت نفت، دادستان کل کشور و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست های این هفته کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور خواهند یافت.

موارد زیر در دستورکار نشست های این هفته کمیسیون‌های مجلس قرار دارد:

کمیسیون اصل ۹۰

بررسی موضوع بهره وری و خودکفایی پایدار محصولات اساسی کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی

بررسی موضوع نظارت بر تکالیف صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور وزیر آموزش و پرورش

کمیسیون صنایع و معادن

بررسی موضوع تامین انرژی واحد‌های تولیدی و صنعتی و نیز جبران خسارات وارده به آنها با حضور سرپرست وزارت نفت

کمیسیون عمران

بررسی وضعیت سیاست‌های کلی نظام در بخش آب با حضور وزیر نیرو

بررسی آخرین وضعیت بخش‌های مسکن و نیز حمل و نقل با حضور وزیر راه وشهرسازی

کمیسیون فرهنگی

بررسی موضوع حمایت از کانون خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با حضور وزرای «کشور» و «آموزش و پرورش» و همچنین دادستان کل کشور و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی