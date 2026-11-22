به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ امامی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان سمنان، از آغاز آزمون‌های سنجش و ارزیابی علمی دانش‌آموزان در پایگاه‌های مقاومت بسیج و مساجد استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف شناسایی استعداد‌های علمی، ارزیابی سطح تحصیلی دانش‌آموزان و فراهم‌کردن فرصت رشد علمی برای همه اقشار جامعه در حال اجراست.

هدف از اجرای این طرح، شناسایی استعداد‌های درخشان و ارزیابی توان علمی دانش‌آموزان است به‌ویژه دانش‌آموزانی که به دلیل شرایط اقتصادی امکان بهره‌مندی از مؤسسات آموزشی و آزمون‌های علمی را ندارند.

در این طرح، دانش‌آموزان پس از شرکت در آزمون، کارنامه فردی دریافت می‌کنند و نتایج آن در سامانه مربوطه ثبت می‌شود تا مربیان بتوانند روند تحصیلی و وضعیت علمی آنان را رصد و پیگیری کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان سمنان با بیان اینکه این آزمون در پایه‌های ششم تا یازدهم برگزار می‌شود، تصریح کرد: این برنامه می‌تواند زمینه آمادگی بیشتر دانش‌آموزان برای شرکت در آزمون‌های ورودی مدارس نمونه دولتی و سایر رقابت‌های علمی را فراهم کند و گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح علمی و تحصیلی آنان باشد.