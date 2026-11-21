به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، جانشین فرمانده سپاه ناحیه سمنان گفت: این کاروان با هشت دستگاه اتوبوس و به مدت چهار روز عازم مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس هستند.

سرهنگ قاسم‌پور با بیان اینکه اردو‌های راهیان نور فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با تاریخ پرافتخار دفاع مقدس است، ادامه داد: تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل نوجوان و آشنایی دانش‌آموزان با رشادت‌های شهدا و رزمندگان از جمله ظرفیت‌های مهم اردو‌های راهیان نور به شمار می‌رود.