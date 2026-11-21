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عملیات آسفالت جاده عشایری قرهیر در بخش پادنای سمیرم به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این جاده به طول یکونیم کیلومتر با هزینه ۱۲۰ میلیارد ریال آسفالت شده است و ۲۰۰ خانوار عشایری و ساکنان منطقه، از جمله کشاورزان، از مسیر آسفالته برخوردار شدند.
محمدنبی قاسمپور رئیس اداره امور عشایر سمیرم گفت: این مسیر، روستای بیدهجان را به سعادتآباد و منطقه عشایری قرهیر در بخش کمه متصل میکند.
منطقه عشایری قرهیر در بخش پادنای سفلی، شهر کمه، در جنوب سمیرم واقع شده است.
شهرستان سمیرم چهار هزار و ۷۵۰ خانوار عشایری دارد.