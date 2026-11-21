به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این جاده به طول یک‌ونیم کیلومتر با هزینه ۱۲۰ میلیارد ریال آسفالت شده است و ۲۰۰ خانوار عشایری و ساکنان منطقه، از جمله کشاورزان، از مسیر آسفالته برخوردار شدند.

محمدنبی قاسم‌پور رئیس اداره امور عشایر سمیرم گفت: این مسیر، روستای بیده‌جان را به سعادت‌آباد و منطقه عشایری قره‌یر در بخش کمه متصل می‌کند.

منطقه عشایری قره‌یر در بخش پادنای سفلی، شهر کمه، در جنوب سمیرم واقع شده است.

شهرستان سمیرم چهار هزار و ۷۵۰ خانوار عشایری دارد.