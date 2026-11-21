مخترعان نوجوان گرمسار و ایوان‌کی با ساخت دستگاه بازیافت باتری‌های لیتیومی در مسابقات جهانی اختراعات انگلیس جایزه ویژه و مدال نقره کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این گروه با طراحی و ساخت این دستگاهی هوشمند جایزه ویژه سازمان جهانی مخترعین (WIPA) و مدال نقره مسابقات جهانی اختراعات انگلیس شدند.

وحید استیری، استاد و مدیر گروه سازنده این اختراع، گفت: حفاظت از محیط زیست، کاهش تولید مواد شیمیایی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی خانگی از مهم‌ترین اهداف ساخت این دستگاه است و بر اساس نتایج اعلام‌شده این فناوری قابلیت کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مصرف انرژی خانگی را دارد.