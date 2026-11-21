دو نماینده جوان استان قم در رقابت‌های کشوری میانداری انفرادی و هنر مرشدی در بیرجند، یک مدال طلا و یک مدال نقره کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این رقابت‌ها، علی نورمحمدی در رشته هنر مرشدی جوانان به مقام نخست رسید و مدال طلا گرفت. مجتبی درگومه نیز در بخش میانداری انفرادی جوانان با کسب مقام دوم، صاحب مدال نقره شد.

این مسابقات در زورخانه حضرت موسی‌بن‌جعفر (ع) بیرجند و به مناسبت شانزدهمین سالگرد ثبت جهانی ورزش زورخانه‌ای در یونسکو برگزار شد.

امیر فردی نیز به‌عنوان مربی و سرپرست، تیم اعزامی قم را در این رقابت‌ها همراهی کرد.