

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، سردار غلامی گفت: این طرح‌ها بیشتر در زمینه آبرسانی، لایروبی قنوات ، راه سازی ، ساخت نیروگاه خورشیدی و احداث مسکن محرومان است و برای ساخت و بهره برداری از این طرح‌ها در مجموع بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی ادامه داد: آئین افتتاح همزمان این طرح‌ها امروز در نشستی با حضور استاندار و دیگر مدیران استان انجام شد.



استاندار در این مراسم با تبریک هفته بسیج و قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته برای اجرای طرح‌های بسیج سازندگی افزود: بسیج از ابتدای شکل گیری تاکنون در هر عرصه‌ای لازم بوده پا به کار بوده است و خدمت رسانی فعال و مجاهدانه‌ای داشته است.

