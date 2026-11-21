با هدف تقویت ظرفیت عملیاتی و توسعه خدمات حمایتی، یک دستگاه خودرو به ناوگان اورژانس اجتماعی شهرستان نور اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در آیینی با حضور سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور،سوادکوهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران،عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، یک دستگاه خودرو به اورژانس اجتماعی شهرستان نور واگذار شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در این مراسم با اشاره به اهمیت خدمات اورژانس اجتماعی گفت: این مجموعه با شماره ۱۲۳ در مواردی مانند کودک‌آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، فرار دختران و اختلافات خانوادگی مداخله می‌کند و تلاش دارد افراد در معرض آسیب را از شرایط بحرانی خارج کند.

سیدجواد حسینی با بیان اینکه شمار واحد‌های ساختاری اورژانس اجتماعی کشور طی دو سال از ۳۲ واحد به ۴۰۰ واحد افزایش یافته است، افزود: در حال حاضر ۱۰۵ شهرستان کشور فاقد اورژانس اجتماعی هستند و برنامه‌ریزی شده است تا پایان امسال دست‌کم ۳۰ شهرستان دیگر نیز به این خدمات مجهز شوند.

وی از اختصاص ردیف اعتباری پایدار برای اورژانس اجتماعی و جذب بیش از هزار نیروی متخصص در دو سال گذشته خبر داد و گفت: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه تجهیزات و استانداردسازی فضا و فرایند‌های مداخله از برنامه‌های سازمان بهزیستی است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به نقش اورژانس اجتماعی در مدیریت پیامد‌های روانی بحران‌ها و جنگ، از انجام مداخلات گسترده برای حمایت روانی از افراد آسیب‌دیده خبر داد و اثربخشی ۷۰ درصدی مداخلات این مجموعه را اعلام کرد.

حسینی با اشاره به ضرورت تأمین نیروی انسانی خودروی واگذارشده به شهرستان نور نیز گفت: برای تأمین راننده این خودرو پیگیری لازم انجام خواهد شد.

دکتر سوادکوهی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات اجتماعی گفت: رویکرد مجموعه مدیریتی استان، حرکت به سمت مردم و گروه‌های هدف است و دستگاه‌های اجرایی نباید صرفاً منتظر مراجعه مردم بمانند، بلکه باید برای شناسایی نیاز‌ها و ارائه خدمات به سراغ جامعه هدف بروند.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بهزیستی استان و همراهی مسئولان در تقویت خدمات حمایتی، رضایتمندی جامعه هدف را از اولویت‌های مهم دستگاه‌های خدمت‌رسان دانست.

واگذاری این خودرو با هدف افزایش سرعت پاسخگویی، بهبود پوشش خدمات فوریتی و تقویت مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در شهرستان نور انجام شد.