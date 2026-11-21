به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، متن پیام مسعود امامی یگانه به این این شرح است: هفته بسیج یادآور حماسه‌آفرینی‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های مردان و زنانی است که با روحیه‌ای سرشار از ایمان، اخلاص، بصیرت و مسئولیت‌پذیری همواره در مسیر پاسداری از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و خدمت به مردم گام برداشته‌اند.

بسیج به عنوان شجره طیبه و نهادی برخاسته از متن مردم نماد وحدت، همدلی، مشارکت اجتماعی و حضور آگاهانه در عرصه‌های مختلف سازندگی، محرومیت‌زدایی، مقابله با بحران‌ها و پیشرفت کشور است و بی‌تردید روحیه بسیجی از سرمایه‌های ارزشمند جامعه و پشتوانه‌ای محکم برای عبور از چالش‌ها و تحقق اهداف توسعه‌ای به‌شمار می‌رود.

امروز در این برهه از زمان کشور نیازمند افزایش روحیه جهادی، امیدآفرینی، همبستگی ملی و مشارکت همه‌جانبه مردم در مسیر آبادانی، پیشرفت و دفاع از میهن اسلامی است و بسیجیان عزیز با تکیه بر تخصص، تعهد و حضور مسئولانه خود می‌توانند نقش مؤثری در تحقق چنین آرمان بزرگ ایفا کنند.

اینجانب هفته مبارک بسیج را به مردم شریف استان اردبیل خصوصاً بسیجیان جان‌برکف، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از فرهنگ متعالی بسیج شاهد تقویت هرچه بیش‌تر وحدت و همدلی، گسترش خدمت‌رسانی و شتاب‌بخشی به روند توسعه و پیشرفت استان باشیم.