مسیر دسترسی محلی و کنارگذر پل شهید رئیسی در البرز با اعتبار بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان و به طول یک‌ونیم کیلومتر به بهره‌برداری رسید؛ پروژه‌ای که با هدف استمرار تردد در آزادراه شهید سلیمانی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، استاندار البرز در آیین بهره‌برداری از این مسیر با اشاره به آسیب‌دیدگی پل شهید رئیسی در حمله ۱۳ فروردین رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: پس از این حادثه، ایجاد مسیر جایگزین و دسترسی محلی برای جلوگیری از اختلال در تردد و بهره‌برداری از آزادراه شهید سلیمانی در دستور کار قرار گرفت.

مجتبی عبداللهی افزود: این مسیر با تلاش مجموعه راه و شهرسازی، شرکت‌های اجرایی و عوامل فنی، در مدت‌زمان کوتاه آماده بهره‌برداری شده و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی برای اجرای آن هزینه شده است.

وی با اشاره به ادامه عملیات تکمیل آزادراه شهید سلیمانی اظهار کرد: سه کیلومتر باقی‌مانده از این آزادراه و پل B2 نیز در حال پیگیری است و با تکمیل و اتصال این بخش‌ها به مسیر کنارگذر، امکان بهره‌برداری از طول آزادراه فراهم خواهد شد.

استاندار البرز با بیان اینکه آزادراه شهید سلیمانی نقش مؤثری در کاهش ترافیک محور کرج ـ قزوین خواهد داشت، گفت: پیش‌بینی می‌شود بهره‌برداری کامل از این مسیر، ۳۰ تا ۳۵ درصد از بار ترافیکی آزادراه شهید فهمیده را کاهش دهد.

عبداللهی کاهش زمان سفر، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان را از دیگر آثار تکمیل این طرح برشمرد و بر ضرورت تسریع در تکمیل پل شهید رئیسی تأکید کرد.