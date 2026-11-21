معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا، گفت: ساتبا توسعه ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر در بخش انشعابی را در کنار برنامه افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا ۱۲ هزار مگاوات هدف‌گذاری کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ جعفر محمدنژاد سیگارودی، با اعلام این برنامه گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بخش انشعابی، با استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های خانگی، اداری، تجاری، کشاورزی و صنعتی، از محور‌های مهم برنامه‌های توسعه این حوزه است.

او افزود: این برنامه می‌تواند نیروگاه‌های متصل به شبکه، سامانه‌های هیبریدی و نیروگاه‌های مجهز به ذخیره‌ساز انرژی را دربر بگیرد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر تزریق برق به شبکه، امکان تأمین برق در محل مصرف و مدیریت محدودیت‌های احتمالی شبکه نیز فراهم شود.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مشارکت مردم و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاه‌های انشعابی می‌تواند نقش مؤثری در گسترش تولید پراکنده برق و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور داشته باشد.