به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مدرسه با زیربنای ۴۰۰ مترمربع، شامل سالن اجتماعات و نمازخانه، با هزینه‌ای بیش از ۱۵ میلیارد تومان ساخته شده است.

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان در این مراسم گفت: امسال بیش از هفت همت برای مدرسه‌سازی در استان هزینه شده است.

رمضان رحیمی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با مشارکت خیران، ۱۲ مدرسه در شهرستان در حال ساخت و تکمیل است و تا پایان آذر، ۶ مدرسه با بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه در بخش‌های پیربکران و مرکزی افتتاح می‌شود.

وی افزود: با افتتاح این مدارس، هیچ کلاس کانکسی در شهرستان باقی نخواهد ماند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی همچنین از آغاز ساخت مدرسه شهید مسلم هویه با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس و خیران خبر داد.