به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی آزمون جامع سراسری گردشگری با حضور ۱۴۹ نفر از داوطلبان و فعالان در زمینه گردشگری برگزار شد.

این آزمون در شش رشته تخصصی شامل راهنمایان گردشگری داخلی، راهنمایان گردشگری طبیعت‌گردی، راهنمایان گردشگری فرهنگی، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و ارزیاب تأسیسات گردشگری برگزار شد.

برگزاری آزمون‌های جامع گردشگری، گامی مؤثر در راستای سنجش توانمندی‌های علمی و تخصصی فراگیران، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند برای فعالیت در این صنعت است.

این اداره‌کل با تداوم برنامه‌های آموزشی و تخصصی و حمایت از ارتقای مهارت فعالان این حوزه، توسعه زیرساخت‌های انسانی و بهبود کیفیت خدمات گردشگری را با جدیت دنبال می‌کند.