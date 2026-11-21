گردهمایی رزمندگان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس شهرستان‌های گرمسار و آرادان در زینبیه گرمسار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این مراسم به نقش رزمندگان شهرستان‌های گرمسارو آرادان در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: رمز پیروزی در هشت سال دفاع مقدس تبعیت از ولایت فقیه بود و پیروزی ها در دفاع مقدس دوم و سوم نیز با همین مسیر بدست آمده است .

سردار پاسدار علی استاد حسینی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس نیز با تشریح رویدادهای سیاسی و نظامی روز گفت: دشمن آمریکایی و اسرائیلی همچنان در پی ایجاد تفرقه و دو دستگی در بدنه ملت ایران است و این موضوع لزوم هوشیاری و بصرت مردم را دو چندان می کند.