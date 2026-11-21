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آیین تجلیل از ۴۰ کتابدار، کتابخوان و حامیان و مروجان کتاب استان گیلان صبح امروز در رشت برگزار و همچنین از کتابخانه سیار شهر لاهیجان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، استاندار امروز در مراسمی که به مناسبت هفته کتاب و روز کتابدار در کتابخانه مرکزی رشت برگزار شد، با تأکید بر نقش کتاب و نویسندگان در شکلگیری تمدنها گفت: پیشینه غنی فرهنگی ایران و گیلان، حاصل تلاش اندیشمندان، شاعران و نویسندگانی است که آثار ارزشمندی برای نسلهای آینده به یادگار گذاشتهاند.
هادی حق شناس مطالعه و کتابخوانی را زمینهساز افزایش آگاهی، تقویت خرد ورزی و تصمیمگیری آگاهانه دانست و افزود: توجه به اندیشه و خرد، در کنار توجه به ظاهر، از الزامات توسعه پایدار است.
وی با اشاره به ظرفیت فرهنگی این استان، فرهنگسازی را در پیشگیری از آسیبها و خشونتهای اجتماعی مؤثر دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به اخبار مثبت و سازنده در جامعه تأکید کرد.
استاندار در پایان با قدردانی از کتابداران، حامیان و مروجان کتابخوانی گفت: جامعهای که کتابخانههای آباد دارد، به آینده و آبادانی خود امیدوارتر است.
۱۲ هزار نفر عضو کتابخانه مرکزی رشت هستند
رئیس توسعه کتابخانههای کشور هم در این مراسم با اشاره به سالروز یک سالگی کتابخانه مرکزی رشت و عضویت بیش از ۱۲ هزار نفر در آن؛ فعالیتهای فرهنگی و آموزشی این مجموعه را قابل توجه دانست و از تلاش کتابداران در تداوم خدمات فرهنگی قدردانی کرد.
رحمان ابراهیمی با اشاره به بازدید اخیر خود از کتابخانه ملی و کتابخانه مرکزی رشت، این دو مجموعه را برخوردار از میراث ارزشمند فرهنگی دانست و گفت: کتابخانه ملی رشت در سال ۱۳۰۳ شکل گرفته و توسعه این مراکز حاصل تلاش مسئولان و مدیران مختلف استان است.
وی افزود: فعالیت کتابخانه مرکزی رشت تنها به عضویت و امانت کتاب محدود نیست و در ماههای اخیر برنامههای متنوع آموزشی، فرهنگی و هنری و رویدادهای مختلفی در این مجموعه برگزار شده است.
رئیس توسعه کتابخانههای کشور با تأکید بر نقش کتابداران در استمرار خدمات فرهنگی، آنان را از سرمایههای ارزشمند عرصه فرهنگ دانست و از تلاششان برای حفظ و توسعه خدمات کتابخانهای، با وجود محدودیتها، قدردانی کرد.
کتابداران راهنمایان مسیر دانایی
مدیرکل کتابخانههای عمومی گیلان نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش کتابداران، خیرین و مروجان کتابخوانی، بر ضرورت حمایت از کتابخانههای عمومی و گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه تأکید کرد.
محمود محمدی کتابداران را راهنمایان مسیر دانایی و از عوامل مؤثر در تربیت فکری و فرهنگی جامعه دانست و گفت: توسعه فرهنگ کتابخوانی نیازمند مشارکت همگانی، حمایت مسئولان و خیران و همراهی خانوادههاست.
وی همچنین با تأکید بر نقش کتابخانههای عمومی در ارتقای آگاهی و مسئولیتپذیری اجتماعی، خواستار تقویت پیوند مسجد و کتابخانه و فراهمکردن فرصت دسترسی همه مردم به کتاب شد.
رونمایی از کتابخانه سیار لاهیجان
در این مراسم از کتابخانه سیار لاهیجان نیز رونمایی شد.
کتابخانه سیار لاهیجان شامل ۲ هزار جلد کتاب است که قرار است در ۶ منطقه کم برخوردار این شهر فعالیت کند.
برای خرید خودروی این کتابخانه سیار، نهاد کتابخانههای گیلان با کمک فرمانداری و شهرداری لاهیجان، حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.
در تقویم کشورمان از ۲۴ تا ۳۰ آبانماه هفته کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است. شعار امسال هفته کتاب و کتابخوانی هم «با کتاب گفتوگو کنیم» بود.