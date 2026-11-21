آیین تجلیل از کتابداران نمونه آیین تجلیل از کتابداران نمونه آیین تجلیل از کتابداران نمونه آیین تجلیل از کتابداران نمونه آیین تجلیل از کتابداران نمونه آیین تجلیل از کتابداران نمونه آیین تجلیل از کتابداران نمونه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، استاندار امروز در مراسمی که به مناسبت هفته کتاب و روز کتابدار در کتابخانه مرکزی رشت برگزار شد، با تأکید بر نقش کتاب و نویسندگان در شکل‌گیری تمدن‌ها گفت: پیشینه غنی فرهنگی ایران و گیلان، حاصل تلاش اندیشمندان، شاعران و نویسندگانی است که آثار ارزشمندی برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشته‌اند.

هادی حق شناس مطالعه و کتابخوانی را زمینه‌ساز افزایش آگاهی، تقویت خرد ورزی و تصمیم‌گیری آگاهانه دانست و افزود: توجه به اندیشه و خرد، در کنار توجه به ظاهر، از الزامات توسعه پایدار است.

وی با اشاره به ظرفیت فرهنگی این استان، فرهنگ‌سازی را در پیشگیری از آسیب‌ها و خشونت‌های اجتماعی مؤثر دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به اخبار مثبت و سازنده در جامعه تأکید کرد.

استاندار در پایان با قدردانی از کتابداران، حامیان و مروجان کتابخوانی گفت: جامعه‌ای که کتابخانه‌های آباد دارد، به آینده و آبادانی خود امیدوارتر است.

۱۲ هزار نفر عضو کتابخانه مرکزی رشت هستند

رئیس توسعه کتابخانه‌های کشور هم در این مراسم با اشاره به سالروز یک سالگی کتابخانه مرکزی رشت و عضویت بیش از ۱۲ هزار نفر در آن؛ فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی این مجموعه را قابل توجه دانست و از تلاش کتابداران در تداوم خدمات فرهنگی قدردانی کرد.

رحمان ابراهیمی با اشاره به بازدید اخیر خود از کتابخانه ملی و کتابخانه مرکزی رشت، این دو مجموعه را برخوردار از میراث ارزشمند فرهنگی دانست و گفت: کتابخانه ملی رشت در سال ۱۳۰۳ شکل گرفته و توسعه این مراکز حاصل تلاش مسئولان و مدیران مختلف استان است.

وی افزود: فعالیت کتابخانه مرکزی رشت تنها به عضویت و امانت کتاب محدود نیست و در ماه‌های اخیر برنامه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی و هنری و رویداد‌های مختلفی در این مجموعه برگزار شده است.

رئیس توسعه کتابخانه‌های کشور با تأکید بر نقش کتابداران در استمرار خدمات فرهنگی، آنان را از سرمایه‌های ارزشمند عرصه فرهنگ دانست و از تلاششان برای حفظ و توسعه خدمات کتابخانه‌ای، با وجود محدودیت‌ها، قدردانی کرد.

کتابداران راهنمایان مسیر دانایی

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش کتابداران، خیرین و مروجان کتابخوانی، بر ضرورت حمایت از کتابخانه‌های عمومی و گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه تأکید کرد.

محمود محمدی کتابداران را راهنمایان مسیر دانایی و از عوامل مؤثر در تربیت فکری و فرهنگی جامعه دانست و گفت: توسعه فرهنگ کتابخوانی نیازمند مشارکت همگانی، حمایت مسئولان و خیران و همراهی خانواده‌هاست.

وی همچنین با تأکید بر نقش کتابخانه‌های عمومی در ارتقای آگاهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، خواستار تقویت پیوند مسجد و کتابخانه و فراهم‌کردن فرصت دسترسی همه مردم به کتاب شد.

رونمایی از کتابخانه سیار لاهیجان

در این مراسم از کتابخانه سیار لاهیجان نیز رونمایی شد.

کتابخانه سیار لاهیجان شامل ۲ هزار جلد کتاب است که قرار است در ۶ منطقه کم برخوردار این شهر فعالیت کند.

برای خرید خودروی این کتابخانه سیار، نهاد کتابخانه‌های گیلان با کمک فرمانداری و شهرداری لاهیجان، حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.

در تقویم کشورمان از ۲۴ تا ۳۰ آبان‌ماه هفته کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است. شعار امسال هفته کتاب و کتابخوانی هم «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» بود.