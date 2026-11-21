وزیر راه و شهرسازی، در ادامه سفر یک‌روزه خود،به غرب مازندران و بازدید از طرح آزادراه تهران–شمال، از طرح های بهسازی محور چالوس در محدوده مرزن‌آباد-دزدبن بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، وزیر راه و شهرسازی در بازدید آزادراه تهران-شمال وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از طرح های راه‌سازی غرب مازندران، از عملیات تکمیلی محور چالوس در حدفاصل مرزن‌آباد-دزدبن، طرح احداث تونل شماره یک این محور و عملیات بهسازی محدوده مکارود-دزدبن و احداث تونل شماره سه بازدید کرد.

این طرح های در قالب طرح بهسازی راه‌های کرج–چالوس تعریف شده‌اند و با هدف بهسازی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در این محدوده اجرا می‌شوند.

بر اساس مشخصات فنی طرح، عرض مسیر ۲۴.۴ متر در نظر گرفته شده و عملیات اجرایی آن شامل احداث چهار دستگاه تونل به طول مجموع سه هزار و ۱۰۰ متر است. همچنین احداث پل‌های بزرگ نیز در فهرست ابنیه فنی این طرح قرار دارد.