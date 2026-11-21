مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی راه‌های اختصاصی صنایع و کارخانجات، خواستار نظارت بر شرایط بهره‌برداری از این مسیر‌ها و مشارکت مجموعه‌های صنعتی در کاهش مخاطرات ناشی از تردد‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع نقاط مستعد تصادف گفت: نقاط مستعد تصادف شناسایی‌شده در سال‌های گذشته با اجرای اقدامات آشکارسازی، آرام‌سازی و اصلاح هندسی ساماندهی شده‌اند و نقاط مستعد تصادف نیز به‌صورت مستمر از سوی پلیس گزارش و پس از بررسی، اقدامات اصلاحی لازم در آنها انجام می‌شود.

وی از اجرای برنامه توسعه سامانه‌های نظارتی خبر داد و ادامه داد : قرارداد نصب و راه‌اندازی ۵۲ دوربین نظارتی منعقد شده و جانمایی آنها با همکاری پلیس انجام گرفته است. با وجود اینکه استان از نظر تعداد دوربین‌های ثبت تخلف در جایگاه مناسبی قرار دارد، تناسب این تجهیزات با گستردگی شبکه راه‌ها همچنان نیازمند توسعه و افزایش ظرفیت است.

فشار ترافیکی ناشی از فعالیت‌های بندری، صنعتی و ترانزیتی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش بار ترافیکی محورهای استان بیان کرد: فعالیت بندر امام خمینی، کریدورهای ترانزیتی منتهی به پایانه‌های مرزی، حمل محمولات خطرناک، محصولات کشاورزی، صنایع نفتی و پتروشیمی و تردد کارکنان این مجموعه‌ها، از جمله عوامل افزایش تردد ناوگان سنگین در محورهای استان هستند.

خسروی افزود: حجم تردد ناوگان سنگین در استان از میانگین کشوری بالاتر است و در برخی محورهای پرتردد این سهم به‌مراتب بیشتر می‌شود؛ از این رو برنامه‌ریزی برای مدیریت تردد، زمان‌بندی فعالیت برخی مراکز صنعتی، ارتقای ایمنی حمل بار و اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط هر محور ضروری است.

وی همچنین به وضعیت راه‌های اختصاصی صنایع و کارخانجات اشاره کرد و خواستار توجه جدی به ایمنی این مسیرها، نظارت بر شرایط بهره‌برداری و همکاری مجموعه‌های صنعتی در کاهش مخاطرات ناشی از ترددهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی شد.

توجه به کاربران آسیب‌پذیر و آموزش ایمنی در حاشیه راه‌ها

مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای خوزستان با تاکید بر لزوم حمایت از کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ها گفت: موتورسیکلت‌سواران، رانندگان وانت، ادوات کشاورزی، دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌ها و سایر کاربران آسیب‌پذیر باید در برنامه‌های ایمنی مورد توجه ویژه قرار گیرند.

خسروی با اشاره به اقدامات آموزشی و حمایتی در حوزه موتورسیکلت‌سواران و ادوات کشاورزی اظهار کرد: علاوه بر آموزش، تجهیز این وسایل به علائم و برچسب‌های آشکارساز و توجه به روشنایی و قابلیت دیده‌شدن آنها در شب، از جمله اقدامات مؤثر برای کاهش خطر تصادفات است.

وی افزود: در حوزه مدارس حاشیه راه‌ها نیز ظرفیت آموزش‌وپرورش باید به‌صورت جدی به کار گرفته شود و آموزش‌های ایمنی با استفاده از کتابچه‌های آموزشی، برنامه‌های مدرسه‌محور، آزمون‌های تشویقی و حتی اجرای نمایش‌های آموزشی با موضوع ایمنی تردد برای دانش‌آموزان دنبال شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با اشاره به فاصله قابل توجه اعتبارات موجود با نیاز واقعی نگهداری راه‌ها تصریح کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، سالانه حدود ۶ درصد ارزش ساختاری راه‌ها باید برای نگهداری و ایمن‌سازی آنها هزینه شود؛ رقمی که برای شبکه راه‌های استان حدود ۳۴ همت برآورد شده است.

خسروی ادامه داد: این شکاف اعتباری موجب محدود شدن اقدامات نگهداری، ایمن‌سازی و اصلاح زیرساخت‌ها می‌شود و حتی در برخی موارد، اعتبارات موجود پاسخگوی اقدامات پایه‌ای نظیر خط‌کشی راه‌ها نیز نیست؛ بنابراین افزایش اعتبارات و تخصیص منابع متناسب با نیازهای واقعی شبکه راه، یک ضرورت جدی است.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات راه‌های روستایی گفت: با وجود گستردگی راه‌های روستایی استان و جایگاه اول خوزستان در طول راه‌های روستایی آسفالته کشور، میزان تحقق اعتبارات مصوب و تخصیص منابع در این بخش با محدودیت‌هایی همراه بوده است؛ موضوعی که نیازمند توجه ویژه کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان و استان است.

پیشنهادهای اجرایی برای کاهش تلفات جاده‌ای

خسروی در ادامه، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راهسازی، اجرای مرحله‌ای پروژه‌ها و بهره‌برداری از بخش‌های تکمیل‌شده به‌جای ایجاد محدودیت‌های طولانی در محورهای در حال ساخت را از جمله راهکارهای موثر در مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی عنوان کرد.

وی تقویت ناوگان پلیس راه، اورژانس و هلال‌احمر، تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیروهای عملیاتی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های بیمه برای حمایت از اقدامات ایمنی، افزایش نظارت بر ناوگان فرسوده در محورهای پرخطر، ساماندهی حمل‌ونقل کارگران و کارکنان صنایع و جلوگیری از واگذاری حمل‌ونقل به پیمانکاران فاقد صلاحیت را از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده برای کاهش تصادفات برشمرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان همچنین بر ضرورت رسیدگی به مشکلات پوشش ارتباطی در برخی محورهای استان تاکید کرد و گفت: ضعف آنتن‌دهی در مسیرهای جاده‌ای می‌تواند زمان اطلاع‌رسانی حادثه و اعزام نیروهای امدادی را افزایش دهد؛ بنابراین ارتقای پوشش ارتباطی در محورهای پرخطر باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.